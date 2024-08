Presidente do Deliberativo encaminha pedido de impeachment de Augusto Melo no Corinthians

(Foto: Jose Manoel Idalgo/Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, encaminhou, nesta sexta-feira (30), a solicitação de impeachment contra Augusto Melo para a Comissão Ética do clube, que está dando andamento a apuração do contrato de patrocínio com a empresa de apostas VaideBet.

Segundo o artigo 107 do estatuto do Corinthians, Augusto Melo tem cinco dias para confirmar a intimação e dez dias para apresentar sua defesa com provas. O Presidente Tuma busca pela agilidade para a análise do processo.

Em contrapartida, a Comissão Ética do Corinthians alega que não deseja se precipitar ao tomar decisões, buscando pela veracidade ao julgar o caso, portanto, o processo administrativo não tem tempo determinado.

Após o parecer da Comissão, o julgamento ficará por parte do Conselho Deliberativo. Em caso de a decisão da maioria ser pela destituição, será convocada uma assembleia junto aos sócios do clube para decidir o futuro do presidente Augusto Melo.

Na solicitação encaminhada, o Corinthians é colocado em posição de "vítima de crimes cometidos pelos próprio dirigentes", junto a isso, os conselheiros reforçaram o desejo do ressarcimento do prejuízo ao clube relacionado a intermediação errônea no caso VaideBet.

Na hipótese do impeachment, quem assumirá a posição, temporariamente, será o primeiro vice, Osmar Stabile. A previsão é de que em até 30 dias o Conselho Deliberativo realize uma nova votação para a eleição de um novo presidente.

Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians no início deste ano e caso não seja destituído permanecerá em seu mandato até o fim de 2026.

