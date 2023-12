Reforçar o meio-campo é uma das prioridades do Corinthians, que busca um volante no mercado. A parte financeira, no entanto, tem se tornado um grande empecilho. Pessoas ligadas ao presidente eleito Augusto Melo entraram em contato com Erick, do Athletico-PR, e Raniele, do Cuiabá, mas em ambos os casos o modelo de negócio apresentado não agradou.