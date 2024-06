Perto do Corinthians, Hugo Souza brilhou contra o Palmeiras em estreia no Flamengo

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 12:16 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 27/06/2024 - 16:17

Perto de ser anunciado como novo reforço do Corinthians, Hugo Souza viveu grande momento na carreira diante do rival Palmeiras. Logo em sua estreia como profissional no Flamengo, em agosto de 2020, o goleiro encarou o Alviverde no Allianz Parque e brilhou, sendo eleito o melhor em campo no empate por 1 a 1.

Na época, o Rubro-Negro Carioca sofreu com um surto de covid-19, que afetou 41 pessoas dentro do clube, entre funcionários e jogadores. Com isso, Hugo foi chamado para assumir a meta do Flamengo com apenas 21 anos e fechou o gol diante do Palmeiras. Eleito o melhor jogador da partida, se emocionou e foi às lágrimas ao receber o prêmio.

Após o episódio, Neneca, com era carinhosamente chamado, ganhou notoriedade e assumiu a titularidade no Flamengo por conta de lesões de Diego Alves. Com polêmicas extracampo e falhas em momentos cruciais, perdeu espaço e foi emprestado ao Chaves, de Portugal, anos depois. Destaque da equipe portuguesa, Hugo Souza está próximo de reforçar o Corinthians.

Segundo o SofaScore, com a camisa do clube carioca, o goleiro fez 71 jogos e sofreu exatos 71 gols (média de um por partida). Além disso, passou 23 partidas com a meta intacta, além de fazer 2,8 defesas por compromisso.

