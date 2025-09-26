Organizadas do Corinthians entram no CT para conversa com o elenco
Organizadas estiveram no CT Dr. Joaquim Grava
Membros das diretorias das torcidas organizadas do Corinthians estiveram no CT Dr. Joaquim Grava, nesta sexta-feira (26), para conversar com o elenco. Representantes de três torcidas do clube alvinegro participaram: Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9.
A reunião acontece às vésperas do clássico entre Corinthians e Flamengo, que será no próximo domingo (28), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Nesta semana, membros das torcidas organizadas estiveram no Parque São Jorge para conversar com Osmar Stabile, presidente do clube alvinegro, que não estava no local e agendou um novo encontro com os torcedores.
A reunião com a diretoria dizia respeito à presença de Andrés Sanchez em um encontro da atual gestão com a Caixa Econômica Federal, relacionado à renegociação de dívidas do financiamento da Neo Química Arena. Osmar Stabile se defendeu dizendo que não convidou o ex-presidente para o evento.
Pressão no Corinthians
As torcidas organizadas se reuniram com o elenco após mais um resultado negativo no Brasileirão. No último domingo (21), o Corinthians foi derrotado por 1 a 0 pelo Sport, na Ilha do Retiro, em Recife. Nas redes sociais, torcedores protestaram contra o desempenho da equipe.
Até o momento, o clube alvinegro não se posicionou sobre o teor da conversa e se a reunião foi combinada previamente com a diretoria. O Corinthians está na décima colocação do Campeonato Brasileiro.
