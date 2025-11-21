A Gaviões da Fiel anunciou, neste sábado, que a campanha "Doe Arena", conhecida como 'Vaquinha do Corinthians', criada para ajudar na quitação da dívida da Neo Química Arena junto à Caixa Econômica Federal, será oficialmente encerrada na próxima quarta-feira (26).

Lançada em novembro do último ano, a iniciativa visava arrecadar R$ 700 milhões, valor total da dívida do clube alvinegro com o banco estatal. A campanha tinha previsão inicial de encerramento em maio, mas a Gaviões da Fiel obteve a prorrogação até novembro.

A Vaquinha do Corinthians arrecadou R$ 41.082.625,13 até o momento. Ainda é possível realizar doações nesta semana. Em comunicado oficial, a Gaviões da Fiel, organizadora da campanha, destacou dificuldades e agradeceu a torcida do Timão.

- Diante da instabilidade política no Parque São Jorge, denúncias, impeachment de presidente e uma dívida que se aproxima de R$ 3 bilhões, muitos acreditaram que seria impossível. Mas a Fiel provou, mais uma vez, que ser Corinthians é lutar sempre - declarou a torcida em nota.

O montante corresponde a pouco mais de 5% da meta. A dívida teve origem em 2013, quando a Caixa financiou R$ 400 milhões para a construção da arena, utilizada na Copa do Mundo de 2014. Os juros acumulados elevaram o valor devido ao patamar atual.

- Chegar a esse marco não foi fácil. Durante um ano, enfrentamos desconfiança, críticas da mídia e um contexto que abalou a credibilidade do clube. Mas também encontramos milhares de corinthianos que não se deixaram abalar, se uniram para mostrar que a paixão pelo Corinthians é maior do que qualquer crise - completou a torcida.

Campanha visa pagar dívida referente ao estádio com a Caixa (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br.