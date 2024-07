Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 14:28 • São Paulo (SP)

O Corinthians precisará avaliar o mercado em busca de uma reposição para a saída do técnico António Oliveira, demitido nesta terça-feira (2), após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0, pelo Brasileirão. Por isso, o Olheiro Lance! listou cinco opções para o Timão colocar no comando de sua equipe.

Fernando Diniz

Recém-demitido do Fluminense, o treinador que levou o time carioca à conquista da última edição da Libertadores, mas não resistiu aos maus resultados que deixaram o Flu, assim como o Timão, na zona de rebaixamento do Brasileirão. O treinador d seveer uma das opções da diretoria alvinegra neste momento.

+ Corinthians anuncia a demissão do técnico António Oliveira

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Cuca

Pouco mais de um ano atrás, o treinador, que estava no Corinthians, acabou demitido de forma precoce, com apenas dois jogos no comando. O motivo foram os protestos de parte da torcida do Timão, que não aceitou a contratação de um condenado por estupro em 1989, na Suíça. Agora, livre após a saída do Athletico, é uma opção.

Foto: Gabriel Rosa Machado/AGIF

Fábio Carille

O técnico, atualmente no Santos, é visto como o nome interessante pelo clube neste momento. Carille teve duas passagens como técnico do Corinthians, com 183 jogos, 86 vitórias, 56 empates e 41 derrotas. Além disso, conquistou o Brasileirão de 2017 e o tricampeonato paulista, em 2017, 2018 e 2019.

(Foto: Divulgação / Santos FC)

Jorge Sampaoli

Atualmente sem clube, o argentino treinou três grandes clubes brasileiros: o Santos, em 2018/2019, o Atlético-MG, em 2020/2021, e o Flamengo, em 2023. Com um estilo de jogo mais ofensivo, o treinador conquistou o Campeonato Mineiro de 2020 pelo Galo.

(Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)

Luxemburgo

Velho conhecido da torcida do Timão, o treinador veterano está sem clube desde que deixou o próprio alvinegro, no ano passado. Luxemburgo já esteve à frente do Corinthians três vezes: em 1998, em 2001 e, por fim, em 2023. No clube, conquistou o Brasileirão de 1998 e o Paulistão de 2001.