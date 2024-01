O Cifut (Centro de Inteligência do Futebol), em conjunto com Mano Menezes e a diretoria do Timão, já mapeiam um “plano B" para ocupar a vaga de Gabigol. O clube alvinegro busca um centroavante para disputar posição com Yuri Alberto, além de um atacante que atue pelos lados, que tenha como principal característica a velocidade e drible. O Lance! listou opções viáveis para o Corinthians. Confira!