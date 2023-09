Fotos do novo terceiro uniforme do Corinthians vazaram nas redes sociais, e o novo manto do Timão será amarelo. Jogadores do elenco masculino e feminino, além de lendas do passado, como Zé Maria, e o cantor MC Hariel, participaram de uma sessão de fotos nesta terça-feira (12), no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, e alguns torcedores flagraram a nova camisa.