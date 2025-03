Memphis vira líder de assistências no Brasil e recebe bônus milionário do Corinthians

Contratado em setembro do ano passado, Memphis Depay chegou para comandar o ataque do Corinthians. E o holandês virou referência no Timão.

No último domingo, Memphis deu o sétimo passe para gol neste ano. Ele empatou em número de assistências com o palmeirense Raphael Veiga.

Veiga deu passes para gols em apenas três jogos (três contra o Guarani, duas contra Botafogo-SP e duas contra a Inter de Limeira). Já o camisa 10 do Corinthians distribuiu suas assistências em sete partidas: duas nos clássicos contra o Palmeiras, na primeira fase e na decisão, uma em cada um dos dois jogos diante do Santos; duas contra a Universidad Central, da Venezuela, e uma contra o Mirassol, nas quartas de final do Paulistão.

Na primeira decisão do Paulistão, contra o Palmeiras, o camisa 10 do Corinthians atingiu a marca de 20 participações em gols ao dar a assistência para Yuri Alberto. Com esse feito, garantiu um bônus de R$ 1,5 milhão. Desde sua chegada ao clube, ele acumula nove gols e 11 assistências em 29 partidas com a camisa alvinegra.

Embora tenha se mostrado decisivo em diversos momentos, o holandês teve desempenho apagado em momentos cruciais. Contra o São Paulo, pelo Paulistão, na única derrota do Corinthians no torneio até aqui; e nas duas partidas contra o Barcelona de Guayaquil, que eliminou os brasileiros da Libertadores.

Nesta semana, Memphis está na Holanda, onde vai defender a seleção holandesa nos confrontos diante da Espanha pela Liga das Nações, que acontecem entre os dias 20 e 23 de março.

Depois disso, o holandês volta suas atenções para a segunda partida da final do Campeonato Paulista, dia 27, contra o Palmeiras, na Neo Química Arena.

