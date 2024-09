Memphis Depay fora das quatro linhas: rapper, engajado e inspiração para crianças

(Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 12/09/2024 - 20:39 • São Paulo (SP)

Em sua primeira entrevista como jogador do Corinthians, Memphis Depay mostrou mais do que a faceta "grande estrela do futebol mundial". O novo camisa 94, falou sobre sua ligação com a música, a importância que tem para ele o engajamento em obras sociais, o valor de ser visto como referência pelos jovens e até fez uma reflexão sobre os aspectos que ligam o Brasil a Gana, país de origem de seu pai.

O jogador contou que sente uma conexão forte com o Brasil e que para ele, isso acontece devido à sua origem.

– A minha mãe é da Holanda, meu pai é refugiado de Gana. Não tive chances de ver as minhas raízes até ter 22 anos de idade. Quando fui para Gana, comecei a conhecer a história dos meus ancestrais. O sangue que eu carrego vem de uma tribo guerreira de Gana. A história vem desde o tráfico de escravos, tenho essa ancestralidade em mim. Temos brasileiros em Gana, isso é engraçado. Quando eu falo de propósito é sobre isso. Foi aí que percebi minha conexão com o Brasil e com o povo brasileiro. Estou conectado com os jogadores brasileiros. Quando cheguei aqui, vi o espírito e achei tudo muito parecido. Senti a conexão. Se eu estivesse em Gana, teria lugares lindos para ver, mas com uma grande desigualdade. Sinto essa conexão com o Brasil - explicou Memphis.

Depay afirmou que além do trabalho que faz em campo, ele busca se engajar em causas que ajudem e inspirem crianças e jovens a realizarem seus sonhos.

- Você vai me ver de terno e gravata, mas estou fazendo muito trabalho por trás, um trabalho de base - e em outra oportunidade pontuou - Acho que é importante procurar as lições que Deus te deu. Em Gana, ajudo crianças cegas e surdas. É uma bênção poder fazer isso, é claro que vou ajudar no Brasil, mas com muito cuidado. Buscarei oportunidades de estar com pessoas reais, gente da favela, é uma forma que quero ter de representá-las. Há oportunidades aqui, tudo isso vem do futebol, é isso que temos que ver.

Depay vestirá a camisa com número em referência à sua data de nascimento. (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Memphis ainda afirmou aos jornalista que se sente orgulhoso de servir de referência para as crianças e que ficou feliz e surpreso com as crianças usando faixas como a dele na cabeça durante a apresentação à torcida na Arena na noite de quarta (11).

- É uma coisa linda quando você inspira pessoas. Se eu puder inspirar pessoas a doarem 10 euros para ajudar o próximo, eu fiz meu trabalho - declarou.

Memphis e a música

Memphis Depay também é rapper. O atacante ingressou no mundo da música quando ainda defendia o PSV, da Holanda, em 2011. Na entrevista dessa quinta (12), ele explicou a importância da música em sua vida.

– Cresci jogando futebol todos os dias, mas a música está dentro de mim. Sou metade holandês e metade africano. Fiz isso no meu tempo livre. O futebol é a minha atividade número um, mas a música é a terapia da minha vida. Jogar futebol todos os dias é uma grande pressão, há milhões de pessoas com expectativa sobre você. Escrever música ajuda a encontrar o equilíbrio. Se focar apenas no futebol, você vai enlouquecer.

Coincidentemente, há alguns anos, ele gravou uma canção chamada "2 Corinthians 5:7", em referência a um versículo da Bíblia.

Estilo

O estilo de Memphis também tem chamado a atenção desde sua chegada. Tanto na visita ao Parque São Jorge, quanto na entrevista coletiva, o holandês apareceu vestido com belos ternos. Na apresentação antes do jogo entre Corinthians e Juventude, utilizou uma jaqueta com brilhos e esteve cercado de crianças usando sua famosa faixa na cabeça. Até o cabelo teve penteado especial.

- Eu estava sentado numa cadeira antes de vir para embarcar para cá e perguntei para a cabeleireira se ela poderia colocar o logo (antigo símbolo do Corinthians) no cabelo. Ela disse que era impossível, mas eu falei que era para ela tentar e fizemos - contou aos risos.

O estilo do atacante foi o mote para um momento descontraído durante a entrevista. Ele foi presenteado por um dos jornalistas presentes com um óculos estilo "Juliet". Após receber o presente ele riu e comentou:

- Não entendi o que aconteceu aqui, mas gostei. Na Europa as coisas são muito sérias. Energia no Brasil é diferente.

Agora, oficialmente incorporado ao elenco, Memphis Depay deve fazer seu primeiro treino pelo Corinthians na sexta-feira (13).