Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Data e hora: 7 de setembro de 2023, às 16h20 (horário de Brasília)

Árbitro: Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (FIFA) MG

Árbitro de vídeo: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC)

Onde assistir: TV Globo, Sportv e tempo real do Lance!



FERROVIÁRIA

Luciana; Mônica Bitencourt, Day Silva, Luana Sartório e Géssica (Nicoly/23' do 2ºT); Barrinha, Raquel Domingues, Mylena Carioca (Lelê/39' do 2ºT); e Suzane Pires (Aline Gomes/16' do 2ºT); Eudimilla (Ingryd/39' do 2ºT) e Laryh Técnica: Jéssica Lima.



CORINTHIANS

Lelê; Katiuscia (Paulinha/23' do 2ºT), Mariza, Yasmin e Isabela (Diane/23' do 2T); Duda Sampaio (Ju Ferreira/48' do 2ºT), Jaqueline e Vic Albuquerque (Fernanda/23' do 2ºT); Tamires, Jheniffer e Gabi Portilho (Milene/33' do 2ºT). Técnico: Arthur Elias