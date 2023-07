O prazo limite para Luxemburgo alcançar resultados e evitar a demissão no Corinthians é o dia 15 de julho, quando o Timão enfrentará o América-MG, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A competição é vista de suma importância pela direção corintiana por dois motivos: é considerada a grande chance de conquistar um título neste ano e também é capaz de recuperar a projeção financeira do clube na temporada, já que as metas no Paulistão (chegar à semifinal) e na Libertadores (alcançar às oitavas de final) não foram atingidas. No torneio nacional, no entanto, o clube alvinegro já superou a expectativa, que era ir até as oitavas de final. E, caso avance à semi, conseguirá repor financeiramente o desfalque com as campanhas frustradas nas competições estadual e continental.