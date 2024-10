Luta contra o rebaixamento abre novo capítulo na rivalidade entre Corinthians e Internacional

Último duelo entre Corinthians e Internacional em Itaquera termonou com vitória do Colorado, no Brasileirão de 2023 (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

Corinthians e Internacional podem escrever neste sábado (5), às 19h (horário de Brasília) na Neo Química Arena, mais um capítulo de uma das maiores rivalidades interestaduais do país. Isso porque, caso o Colorado vença o duelo, o Timão deve se complicar na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

A tensão entre as equipes vem de longe, mais especificamente da decisão do Campeonato Brasileiro de 1976, conquistada pelo clube gaúcho. A disputa entre Corinthians e Internacional, no entanto, se intensificou a partir de 2005, quando as duas equipes disputaram o título nacional daquele ano.

Já em formato de pontos corridos, a competição ficou marcada pelo escândalo da máfia do apito, que resultou na remarcação e uma série de jogos. Até este momento, o Colorado liderava a classificação, mas com o retorno das partidas apitadas por Edilson Pereira de Carvalho, o Timão assumiu a ponta da tabela.

Na antepenúltima rodada, as equipes se enfrentaram e uma vitória do clube gaúcho o recolocaria na dianteira do campeonato. O empate por 1 a 1, no entanto, manteve o Alvinegro na primeira colocação e encaminhou a conquista nacional, em jogo que ficou marcado pela expulsão do volante Tinga, do Internacional, por simulação, após sofrer pênalti em choque com o goleiro Fábio Costa. O lance não foi marcado pelo então árbitro do jogo, Márcio Rezende de Freitas.

Pênalti de Fábio Costa sobre Tinga, não assinalado pelo árbitro Márcio Rezende de Freitas, marcou a disputa do Brasileirão de 2005 (Foto: Nelson Almeida/Lancepress!)

Dois anos depois, veio o "troco" do Colorado: Corinthians e Goiás disputavam a permanência na Série A do Brasileirão, e o Esmeraldino enfrentava justamente o Internacional na última rodada. Apesar de sair na frente, o clube gaúcho acabou sofrendo a virada e deu uma "ajudinha" para o clube do Centro-Oeste luta contra o rebaixamento.

Fora de campo, as equipes também protagonizaram embates marcantes. Antes da final da Copa do Brasil de 2009, por exemplo, a direção do Internacional preparou um DVD "dossiê" com erros de arbitragem supostamente favoráveis ao Corinthians ao longo da competição. O temor da direção era de que o clube gaúcho também fosse vítima de erros na decisão.

Em campo, o Alvinegro levou a taça e o caso virou piada para os corintianos. Prova disso é que, após mais um duelo quente entre as equipes, pelo Brasileirão de 2015, os telões externos da Neo Química Arena exibiram a mensagem "Põe no DVD", em alusão ao dossiê feito pela direção do Colorado.

Telão da Neo Química Arena exibe provocação do Corinthians ao Internacional após duelo em 2015 (Foto: Reprodução)

O último capítulo da rivalidade foi escrito em 2021, na última rodada do Brasileirão de 2020 - estendido em alguns meses por conta da pandemia de COVID-19. À época, Internacional e Flamengo disputavam ponto a ponto o título do Brasileirão. Na última partida, o Rubro-Negro visitava o São Paulo; o Colorado, por sua vez, recebia o Corinthians.

Mesmo sem objetivo na competição, o Timão fez questão de dificultar a vida do adversário e organizou uma defesa sólida o suficiente para evitar arrastar um 0 a 0 com os gaúchos. Na outra partida, o Flamengo até tinha perdido para o São Paulo, mas acabou se sagrando campeão brasileiro, já que apenas a vitória garantia a taça para o Colorado.

A depender deste histórico, o próximo duelo entre Corinthians e Internacional, válido pela 29ª rodada do Brasileirão, tem tudo para entrar na história como mais um capítulo da disputa entre os clubes.

