Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 04/07/2024 - 23:21 • São Paulo (SP)

Ainda longe de afastar a crise que ronda o clube nos últimos meses, o Corinthians conseguiu um passo importante para fazer o torcedor dormir um pouco menos tenso. O time venceu o Vitória nos acréscimos nesta 14ª rodada do Brasileirão, em jogo comandado pelo técnico Raphael Laruccia, que assumiu o cargo de forma interina após a saída de António Oliveira, nesta semana. Ele falou sobre o ambiente no vestiário.

- Ambiente no vestiário era de muita confiança. Estava claro para todos que não era falta de entrega, de empenho e dedição. Quando a gente entra numa situação desconfortável como essa, as questões emocionais afetam muito, e a gente internamente precisa se fortalecer. Esse grupo é muito unido, muito forte internamente, e quando eu cheguei, eles me abraçaram, acolheram e compraram a ideia para o jogo de hoje. O ambiente foi positivo desde a minha chegada - disse Laruccia.

Sobre estar preparado para assumir o cargo de forma efetiva, Laruccia foi claro ao dizer que precisar estar preparado, porém, prefere dar um passo de cada vez para não perder o foco.

- A gente tem que estar preparado. Tenho como hábito na minha vida viver um dia de cada vez, estou focado no momento. Acabamos o jogo, já vamos cuidar da recuperação dos atletas, amanhã temos treino, e vamos um dia de cada vez. Quando você é funcionário de uma instituição do tamanho do Corinthians, você tem que estar sempre preparado - disse.

Apesar da vitória, o Timão segue na zona de rebaixamento. Agora, com 12 pontos, conquistou sua segunda vitória na competição e precisa dar sequência ao poder de reação para se livrar do rebaixamento.