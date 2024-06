Lance! detalha a crise de gols do Corinthians em 2024; veja números

Copiar Link

Publicada em 11/06/2024 - 15:05 • São Paulo (SP)

O Corinthians enfrenta dificuldades para marcar contra equipes da Série A em 2024. Em dez duelos com clubes da primeira divisão, o Timão foi às redes em apenas seis oportunidades, sendo metade deles na vitória contra o Fluminense, a única do time comandado por António Oliveira no Campeonato Brasileiro.

Contra os demais adversários, por sua vez, o Corinthians possui um retrospecto animador. Ao todo, foram 19 partidas e 34 gols, o que da uma média de quase dois tentos por jogo nesse recorte.

Classificado às oitavas de final da Copa do Brasil e Sul-America, o Timão ainda aguarda a definição de seus adversários, mas a tendência é que a equipe do Parque São Jorge passe a enfrentar apenas adversários da elite no restante da temporada - sejam eles do Brasil ou América do Sul.

Por conta disso, o Lance! separou os números ofensivos na temporada, elencou os artilheiros e detalhou a atuação dos atacantes do time na temporada.

NÚMEROS DOS ATACANTES DO CORINTHIANS EM 2024

Os atacantes presentes no elenco do Corinthians nesta temporada podem ser divido em dois grupos. Com 19 gols somados, Yuri Alberto e Romero, artilheiro e vice-artilheiro da equipe, respectivamente, são responsáveis por aproximadamente 50% dos tentos da equipe paulista em 2024.

Titular da equipe comandada por António Oliveira, o jovem Wesley soma cinco gols e também é um dos destaques do setor ofensivo.

Apesar de não receberem tantas oportunidades quanto o trio, Pedro Raul, Pedro Henrique, Gustavo Mosquito, Arthur Sousa e Gioavane somam juntos apenas 4 tentos.

ARTILHEIROS DO CORINTHIANS EM 2024

Yuri Alberto: 12 gols em 24 jogos Romero: 7 gols em 28 jogos Wesley: 5 gols em 28 jogos Cacá: 3 gols em 12 jogos Pedro Raul: 3 gols em 16 jogos Maycon: 2 gols em 13 jogos Rodrigo Garro: 2 gols em 21 jogos Arthur Sousa: 1 gol em 3 jogos Igor Coronado: 1 gol em 10 jogos Breno Bidon: 1 gol em 13 jogos Matheuzinho: 1 gol em 14 jogos Fausto Vera: 1 gol em 22 jogos

*foram considerados apenas jogos oficiais

Com 12 gols, Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada