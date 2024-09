Yuri Albert durante partida contra o Atletico-MG pelo Campeonato Brasileiro A (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

Mesmo sob constantes críticas de parte da torcida e da imprensa, Yuri Alberto está a caminho de atingir a temporada mais produtiva de sua carreira. O centroavante do Corinthians, alvo frequente de insatisfação nas redes sociais, tem sido questionado por torcedores e comentaristas.

No entanto, os números de Yuri Alberto contam uma história diferente. Em 2019, ele teve sua temporada mais goleadora, marcando 19 gols. Na última terça-feira (17), ao balançar as redes contra o Fortaleza, pela Sul-Americana, o atacante chegou a 18 gols em 2024, ficando a apenas um de igualar seu melhor desempenho na carreira. Esse feito coloca o jogador em evidência, mostrando que seu rendimento tem sido sólido ao longo do ano.

Comparando com outros atacantes em destaque no futebol brasileiro, Yuri apresenta bons números. Calleri, do São Paulo, disputou o mesmo número de partidas – 42 jogos na temporada – mas marcou apenas 13 gols, cinco a menos que o corintiano. Além disso, Yuri Alberto já alcançou a mesma quantidade de gols que Pablo Vegetti, artilheiro do Vasco e da Copa do Brasil na temporada.

Com 44 gols marcados pelo clube, Yuri é o 10º maior goleador do século do Corinthians e está a apenas seis gols de alcançar a marca de 50 gols pelo Timão. Ele também lidera o time em participações diretas em gols na temporada, somando 22 contribuições, entre assistências e gols, reforçando sua importância para o elenco.