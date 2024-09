Marcelinho Carioca é o atleta com mais títulos na história do Corinthians (Foto: PISCO DEL GAISO)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 17:08 • Rio de Janeiro

O Corinthians possui uma rica história desde sua fundação, o que também significa uma numerosa sala de troféus. Assim, inúmeros atletas conquistaram muitos títulos pelo Timão ao longo dos anos. Quer saber quem são os jogadores com mais títulos na história do Corinthians? O Lance! conta na matéria abaixo.

Marcelinho Carioca é o jogador com mais títulos pelo Corinthians (Foto: Djalma Vassao/Lance!/Arquivo)

Confira os jogadores com mais títulos pelo Corinthians

10 títulos: Marcelinho Carioca

O meia, Marcelinho Carioca, abre a lista dos maiores vencedores da história do Timão com 10 troféus conquistados, incluindo um Mundial de Clubes em 2000, além de dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. O "Pé de Anjo", como foi apelidado pela torcida, realizou mais de 400 jogos pelo clube, além de marcar mais de 206 gols pelo Corinthians.

9 títulos: Cássio, Luizinho, Zé Maria, Cláudio e Del Debbio

O atleta mais novo da lista é Cássio. O goleiro, que é o segundo atleta que mais atuou pelo Timão, é também um dos maiores ídolos do clube, principalmente pelos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes no ano de 2012. A conquista de dois Campeonatos Brasileiros também o fazem ter grande credibilidade no time da Zona Leste de São Paulo.

Luizinho também carrega nove taças em seu currículo pelo Corinthians, com os títulos de três Campeonatos Paulista. Outro atleta com nove títulos e que estava no mesmo plantel de Luizinho era Cláudio, que conquistou os mesmos feitos durante a década de 1950.

Um dos maiores ídolos do Corinthians, Cássio ganhou nove troféus pelo clube paulista (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Del Debbio também possui o mesmo número de títulos, mas se destacou no Corinthians durante outros tempos, durante a década de 1920 e 1930, vencendo por sete vezes o estadual de São Paulo.

Zé Maria fecha a lista dos jogadores com este número de troféus, com destaque para um tetracampeonato no estadual, além de ter vencido outros cinco títulos que o Corinthians disputou durante as décadas de 1970 e 1980.

