Hugo Souza é o novo reforço do Corinthians! Veja detalhes

Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 19:23 • São Paulo (SP)

O Corinthians anunciou, nesta terça-feira (2), no CT Joaquim Grava, a contratação do goleiro Hugo Souza. O jogador de 25 anos será emprestado pelo Flamengo até o fim do ano, com opção de compra ao término do contrato.

Segundo apuração do ge, o Corinthians pagará 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) ao Rubro-Negro pelo empréstimo. Para comprar o jogador a partir de janeiro de 2025, em definitivo, o clube paulista terá que desembolsar 800 mil euros (R$ 4,7 milhões) para o Flamengo por 50% dos direitos econômicos.

– Estou muito feliz. Estou onde eu queria estar, isso é importante. Darei sempre o meu melhor e foi isso que eu vim buscar: ajudar a equipe – disse Hugo.

O goleiro brasileiro disputou a sua última partida como titular em 27 de abril, pelo GD Chaves, de Portugal, contra o Casa Pia, pela 31ª rodada do Campeonato Português. A equipe de Hugo foi rebaixada por terminar a competição na lanterna.

Goleiro espera recuperar a sua imagem no Futebol Brasileiro (Foto: Armando Paiva / LANCEPRESS!)

Hugo foi formado nas categorias de base do Flamengo e disputou 71 partidas pelo clube. Após o acerto de Carlos Miguel para o Nottingham Forest e da ida de Cássio para o Cruzeiro, o Corinthians entendeu que o melhor nome para repor essas saídas era o do Hugo Souza.

A ideia inicial é de que Matheus Donelli, formado nas categorias de base do clube, siga como o titular da posição. No entanto, Hugo Souza chega para ser uma sombra ao jovem goleiro. Além dele, o Timão conta com Felipe Longo e Cadu, todos formados nas categorias de base.