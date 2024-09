Garantido na final, técnico do Corinthians avalia possíveis mudanças para decisão

Treinador do Corinthians, Lucas Piccinato fala à imprensa. (Foto: Reprodução/Corinthians TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 19:48 • São Paulo (SP)

O Corinthians está novamente na grande final do Brasileirão Feminino. O clube paulista conseguiu a vaga na decisão, pela oitava vez consecutiva, após superar o rival Palmeiras por 4-3 no agregado. O jogo de volta da semifinal foi disputado na tarde deste domingo (8), no Estádio do Canindé.

Apesar da classificação, o treinador Lucas Piccinato não deixou de avaliar possíveis pontos a melhorar na equipe corinthiana:

-Detalhes para melhorar toda equipe tem, a gente tá sempre pensando na evolução do time e com certeza temos questões bem importantes a corrigir. Acho que ofensivamente estamos bem, mas defensivamente precisamos revisar alguns pontos, nossa defesa está instável e sofrendo gols regularmente. Está todo mundo empenhado em melhorar isso e temos a convicção que caso isso seja resolvido, a chance de conquistarmos o título é muito grande. Fizemos gols em 29 jogos dos 30 que jogamos. Talvez seja necessário mudar - disse o treinador.

Com a vaga garantida, o Timão terá pela frente o São Paulo, que eliminou a Ferroviária nos pênaltis. As finais devem ser disputadas nos dias 15 e 22 de setembro.

As corinthianas estão em busca do sexto título e do pentacampeonato seguido do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ergueu a taça nos anos de 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023 e é o maior campeão do torneio.