Até aqui, foram 24 gols marcados e apenas três sofridos. O artilheiro do time é Pedrinho, com seis gols, seguido por Arthur Sousa, Higor e Léo Maná, ambos com quatro tentos. Além deles, Kayke tem dois e, ainda, com um gol ainda estão João Pedro, Breno Nidon e Ryan, totalizando 23 gols, já que um gol a favor do Timão foi contra.