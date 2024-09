Fagner celebra atuação do Corinthians contra o Fortaleza: ‘Muita personalidade’

Fagner em Fortaleza x Corinthians (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 00:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O Corinthians surpreendeu e venceu o Fortaleza fora de casa, pelo jogo de ida das quartas da Sul-Americana. Após a vitória por 2 a 0, o lateral-direito Fagner, um dos mais experientes do grupo, falou sobre a importância do resultado.

— Eu acho que hoje a equipe foi muito lúcida dentro do jogo. A gente conseguiu assimilar tudo o que foi passado para nós, conseguimos pôr em prática. Com a bola no pé, tivemos muita personalidade pra jogar, para criar. Poderíamos até ter saído com um resultado um pouco mais largo, mas a dificuldade do jogo se diz por si só. O Fortaleza é uma equipe que vem muito bem na temporada. Nas últimas temporadas, não só nessa. Então, eu acho que é ressaltar o que nós fizemos aqui. Vale lembrar que, no segundo tempo do Botafogo, nossa equipe já melhorou muito, já cresceu bastante de produção, e poderia ter saído com um resultado melhor. Mas o futebol é assim. Infelizmente, no Brasileiro estamos em um momento delicado. Nas copas estamos bem, mas é continuar nessa pegada. Acho que nada mais importante do que uma vitória hoje para nos dar confiança para o fim de semana. Para a gente, junto do nosso torcedor, conseguir uma vitória e tentar respirar um pouco nessa situação do Brasileiro - afirmou Fagner.

