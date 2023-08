Não há explicações lógicas para algumas apresentações corintianas no torneio continental, como, por exemplo, a desta terça-feira (8), contra o Newell's Old Boys, da Argentina. O clube do Parque São Jorge ‘sentou’ na vantagem de um gol, construída no jogo de ida em São Paulo, e abdicou completamente de jogar futebol. Mais do que praticar o esporte, o objetivo em Rosario era vencer, independentemente da forma e fórmula utilizada.