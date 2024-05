Entenda se saída de Cássio influenciou na decisão de Paulinho em deixar o Corinthians

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Assim como Cássio, Paulinho é outro líder a deixar o Corinthians nesta temporada. De forma emotiva e ao lado da família, o jogador se despediu do clube em coletiva realizada na quarta-feira (29), no CT Joaquim Grava. O volante não chegou a um acordo para estender seu contrato, que se termina no fim de junho, e encerrou sua segunda passagem pela equipe do Parque São Jorge.

Seguindo os passos do camisa 12, que acertou sua ida ao Cruzeiro há pouco mais de uma semana, Paulinho antecipou sua saída do clube, pois ainda possuía vínculo com o Corinthians. No entanto, a decisão do atleta em deixar o Timão não foi influenciada pela saída do goleiro.

Após conversas com a diretoria, lideradas por Fabinho Soldado, executivo de futebol, o jogador entendeu que seu ciclo no clube paulista havia acabado. A intenção dele era renovar seu vínculo pelo restante da temporada, mas o alto salário, aliado aos planos da instituição no mercado, travaram o negócio.

A vitória por 3 a 0 diante do Nacional-PAR, na Neo Química Arena, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, marcou a despedida do jogador, que realizou mais de 200 partidas com a camisa corintiana. Durante sua passagem, Paulinho conquistou quatro títulos: Campeonato Brasileiro (2011), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Campeonato Paulista (2013).

Mesmo aos 35 anos, o volante não planeja deixar o futebol. Apesar de não possuir acerto com um novo clube, ele recebeu sondagens do futebol asiático. Além disso, Paulinho não completou sete partidas pelo Campeonato Brasileiro e pode reforçar algumas equipe da Série A pelo restante da temporada.

Paulinho concedeu entrevista de despedida do Corinthians na última quarta-feira (29), no CT Joaquim Grava (Foto: Vitor Palhares/Lance!)