Com o título, o Corinthians faturaria 5 milhões de dolares (R$ 24 milhões) da Conmebol, ajudando nas receitas do clube para a temporada. Vale lembrar que o Timão não bateu as metas estipuladas para o Paulistão e Libertadores, e precisa terminar o Brasileirão em 7° lugar para cumprir o planejado no Campeonato Brasileiro. Com 25 jogos disputados, o Alvinegro ocupa o 13° lugar na tabela.