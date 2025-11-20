Corinthians x São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, marca o novo reencontro entre o técnico Dorival Júnior e o Tricolor Paulista.

Dorival Júnior esteve à frente do São Paulo em duas passagens, acumulando 94 partidas, com 42 vitórias, 24 empates e 28 derrotas. No ciclo mais recente, em 2023, comandou o time em 54 jogos, somando 25 triunfos, 13 igualdades e 16 reveses. A equipe levantou a Copa do Brasil, fechando a temporada com 54,3% de aproveitamento.

Em seguida, Dorival seguiu outro rumo e acertou com a Seleção Brasileira para encarar o maior desafio da carreira, embora a experiência tenha sido breve. Na sequência, o Corinthians entrou em cena. Em abril deste ano, Dorival Júnior assumiu o comando do Timão pela primeira vez na trajetória como treinador, ocupando a função que estava aberta desde a saída de Ramón Díaz.

Pelo Corinthians, Dorival Júnior soma 34 partidas, com 15 vitórias, nove empates e 10 derrotas, desempenho que corresponde a 52,9% de aproveitamento. Nesse período, o time marcou 35 gols e sofreu 27.

A equipe briga por um lugar na próxima Libertadores da América pelo Campeonato Brasileiro e ainda mantém vivo o sonho do título da Copa do Brasil.

Dorival pelo Corinthians:

34 jogos 15V - 9E - 10D 52.9% aproveitamento 35 gols marcados 27 gols sofridos

Dorival Júnior durante treino nesta quarta-feira (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números em clássicos

Dorival Júnior já reencontrou o São Paulo nesta passagem pelo Corinthians. O confronto ocorreu em 19 de julho, pelo primeiro turno do Brasileirão, e terminou com vitória tricolor por 2 a 0, com Luciano decisivo ao marcar os dois gols da partida.

O clássico desta quinta-feira (20) representa a chance de Dorival Júnior fechar a temporada com saldo positivo nos duelos regionais. Até aqui, o treinador comandou o Corinthians em seis confrontos desse tipo, acumulando três vitórias, um empate e duas derrotas, com 55,5% de aproveitamento. Nessas partidas, a equipe marcou seis gols e também sofreu seis.

Dorival em clássicos pelo Corinthians: