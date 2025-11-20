menu hamburguer
Corinthians

Dorival Júnior reencontra o São Paulo e tenta fechar a temporada com vantagem nos clássicos

Timão busca encerrar o ano em alta nos duelos regionais sob o comando do treinador

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 20/11/2025
05:00
Dorival Jr. durante a partida do Corinthians contra o Grêmio (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
Dorival Jr., técnico do Corinthians (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
Corinthians x São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, marca o novo reencontro entre o técnico Dorival Júnior e o Tricolor Paulista. 

Dorival Júnior esteve à frente do São Paulo em duas passagens, acumulando 94 partidas, com 42 vitórias, 24 empates e 28 derrotas. No ciclo mais recente, em 2023, comandou o time em 54 jogos, somando 25 triunfos, 13 igualdades e 16 reveses. A equipe levantou a Copa do Brasil, fechando a temporada com 54,3% de aproveitamento.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em seguida, Dorival seguiu outro rumo e acertou com a Seleção Brasileira para encarar o maior desafio da carreira, embora a experiência tenha sido breve. Na sequência, o Corinthians entrou em cena. Em abril deste ano, Dorival Júnior assumiu o comando do Timão pela primeira vez na trajetória como treinador, ocupando a função que estava aberta desde a saída de Ramón Díaz.

Pelo Corinthians, Dorival Júnior soma 34 partidas, com 15 vitórias, nove empates e 10 derrotas, desempenho que corresponde a 52,9% de aproveitamento. Nesse período, o time marcou 35 gols e sofreu 27.

A equipe briga por um lugar na próxima Libertadores da América pelo Campeonato Brasileiro e ainda mantém vivo o sonho do título da Copa do Brasil.

Dorival pelo Corinthians:

  1. 34 jogos
  2. 15V - 9E - 10D
  3. 52.9% aproveitamento
  4. 35 gols marcados
  5. 27 gols sofridos
Dorival Júnior durante treino nesta quarta-feira (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Números em clássicos

Dorival Júnior já reencontrou o São Paulo nesta passagem pelo Corinthians. O confronto ocorreu em 19 de julho, pelo primeiro turno do Brasileirão, e terminou com vitória tricolor por 2 a 0, com Luciano decisivo ao marcar os dois gols da partida.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

O clássico desta quinta-feira (20) representa a chance de Dorival Júnior fechar a temporada com saldo positivo nos duelos regionais. Até aqui, o treinador comandou o Corinthians em seis confrontos desse tipo, acumulando três vitórias, um empate e duas derrotas, com 55,5% de aproveitamento. Nessas partidas, a equipe marcou seis gols e também sofreu seis.

Dorival em clássicos pelo Corinthians:

  1. 6 jogos
  2. 3V - 1E - 2D
  3. 55.5% aproveitamento
  4. 6 gols marcados
  5. 6 gols sofridos

circulo com pontos dentroTudo sobre

