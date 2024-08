Fabinho Soldado falou antes da coletiva de Ramón Díaz (Foto: Reprodução/Corinthians TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 21:10 • São Paulo (SP)

Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, ficou indignado com a arbitragem da partida contra o Juventude. Nas palavras do dirigente, o árbitro dificultou um jogo que seria "teoricamente tranquilo".

Nosso trabalho é muito sério. A semana que fazemos para entregar uma melhor equipe para o nosso torcedor é de um compromisso muito grande, e o Corinthians não vai admitir isso. Um árbitro inseguro, que vem aqui apitar um jogo teoricamente tranquilo, toda hora falando com os nossos jogadores para que o jogo fique parado. Parando o jogo o tempo inteiro para falar com o banco de reservas do adversário, que era isso que o adversário queria — disparou Fabinho Soldado. E emendou:

- Nossa reclamação formal e a minha preocupação como ex-atleta com o que está acontecendo com a arbitragem brasileira. Não gostaria que fosse mais uma reclamação de um dirigente. Queria que a gente pensasse e a CBF, que é responsável pela competição, que analisasse melhor isso. O Corinthians não aceita a forma como foi conduzida essa partida.

Fabinho Soldado também reclamou de um pênalti não marcado a favor do Corinthians. No lance, a bola bate na mão do jogador do Juventude dentro da área.

- Não temos o costume de estar aqui reclamando, mas ficamos preocupados com o grande produto que nós temos, que é o Campeonato Brasileiro, e toda rodada encontramos dirigentes falando sobre os critérios existentes de cada jogo. Jogo passado, não estou nem questionando o VAR, mas um milímetro e anularam nosso gol. Ok. Foi bem marcado? Sim, pode ser que seja. Hoje, uma marcação ao nosso modo de ver não foi no lugar correto. Foi no meio do corpo e deveria ser no ombro. Um lance de mão aberta, normal, que em outros jogos, a favor ou contra, é pênalti. É isso que estou falando.

Corinthians empatou com o Juventude pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo no meio da semana, quando enfrenta o Grêmio pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 de quarta-feira (7), no Estádio Couto Pereira.