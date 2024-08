Corinthians x Juventude; como é o retrospecto do confronto?

Corinthians e Juventude de enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 14:42 • Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Corinthians e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Quem é o mais vitorioso no duelo? Veja com o Lance! o retrospecto entre os clubes!

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Estatísticas de Juventude x Corinthians

No histórico entre os clubes na Copa do Brasil, foram quatro confrontos no total, sendo três vitórias para o Juventude e uma para o Corinthians. No recorte, foram 5 gols marcados para o time de Caxias do Sul e dois para o Alvinegro.

No ano de 2024 a equipe paulista ainda não venceu o Jaconero. Nas duas vezes que se enfrentaram, o clube sulista venceu por 2 x 0 no primeiro turno e empataram em 1 x 1 no segundo turno do Brasileirão.

Contabilizando todos os torneios, o embate fica equilibrado, mas com vantagem para o Corinthians. O Timão fica com 13 vitórias contra 11, além de sete empates. No período, o clube paulista fez 41 gols e o Juventude marcou 34.

Juventude recebe o Corinthians, em Caxias do Sul, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Último confronto

O último confronto entre as duas equipes aconteceu no dia quatro de agosto, pela 21° rodada do Brasileirão. A partida terminou empatada com gols de Pedro Henrique para a equipe paulista e Alan Ruschel para o Juventude. Além de dois jogadores expulsos do Jaconero, que conseguiu segurar o resultado até o final.

Artilheiros

Na Copa do Brasil, os artilheiros corintianos são Cacá, Romero e Yuri Alberto. Do lado do Juventude, Rodrigo Sam e Lucas Barbosa lideram o ranking. Todos eles possuem a mesma quantidade de gols e já balançaram as redes duas vezes cada um na Copa do Brasil.