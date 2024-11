Corinthians terá retorno de titulares na escalação contra o Criciúma

O Corinthians terá novidades na escalação para o confronto contra o Criciúma, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Memphis e Yuri, desfalques na última partida do Timão, estão à disposição de Ramón Díaz e vão iniciar o jogo na equipe titular.

A dupla desfalcou o Timão na vitória por 3 a 1 contra o Vasco, no último domingo (24), na Neo Química Arena. Talles Magno e Romero foram os titulares do Corinthians naquela ocasião. Memphis e Yuri Alberto marcaram 11 gols nas últimas sete partidas em que estiveram em campo no Campeonato Brasileiro.

O holandês cumpriu suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos e será novidade no confronto. Yuri Alberto se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, treinou com o grupo e será reforço do Timão.

Com grau 1B, a contusão do jogador tinha tempo estimado de recuperação de uma a duas semanas. Yuri Alberto se machucou na vitória do Corinthians contra o Cruzeiro por 2 a 1, no dia 20 de novembro. O camisa 9 é o artilheiro do clube alvinegro no Campeonato Brasileiro, com 11 gols marcados, apenas um a menos que Estêvão, do Palmeiras, o líder do ranking.

Memphis e Yuri Alberto retornam ao time titular (Ettore Chiereguini/AGIF)

Duelo decisivo para o Corinthians

Ramón Díaz terá força máxima para escalar o Timão contra o Criciúma, em Santa Catarina. O Corinthians busca a sétima vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Sem desfalques, o treinador argentino deve escalar a equipe com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Em nono lugar na tabela, o Corinthians sonha com uma vaga na próxima edição da Libertadores. Apenas um ponto separa a equipe paulista do Cruzeiro, o sétimo colocado e primeiro clube na zona de classificação para a competição continental.

O Criciúma também encara o jogo como uma 'final'. Restando três rodadas para o término da competição, a equipe catarinense ocupa a 17ª colocação, a primeira na zona de rebaixamento, com 38 pontos na tabela de classificação.

Anota aí

O compromisso entre Corinthians e Criciúma está marcado para sábado (30), no estádio Heriberto Hülse, na cidade que leva o nome do time catarinense. Válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo será às 19h30 (de Brasília).