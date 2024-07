Corinthians tem surpresa na escalação para clássico com o Palmeiras

Equipes se enfrentam no Allianz Parque (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 19:15 • São Paulo (SP)

O Corinthians está escalado para o clássico contra o Palmeiras. António Oliveira promoveu mudanças em relação à equipe que enfrentou o Cuiabá, e o zagueiro Gustavo Henrique retorna ao time titular na vaga de Caetano.

O defensor, inclusive, será o capitão do Timão no Derby. Já no ataque, o técnico português escalou Gustavo Mosquito, que assume a vaga de Igor Coronado na ponta direita.

A equipe do Parque São Jorge, no entanto, segue com desfalques: Fagner (lesão muscular na coxa) e Diego Palacios (lesão no joelho) estão sob os cuidados do departamento médico. Romero e Félix Torres, por sua vez, disputam a Copa América 2024.

A grande novidade para o duelo é o retorno de Pedro Henrique. O Atacante se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e volta a estar à disposição da comissão técnica após dois meses.

Portanto, a escalação do Corinthians para encarar o Palmeiras tem: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito, Wesley e Yuri Alberto.

Com menos pontos que partidas disputadas, o Timão busca deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque.