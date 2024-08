Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

O Corinthians terá novidades na escalação para a partida contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Anunciados nesta semana, José Martínez e Héctor Hernández viajaram com o restante da delegação para Caxias do Sul e estão à disposição de Ramón Díaz.

Após deslocar o ombro no duelo contra o Bahia, Talles Magno está recuperado, mas deve ser preservado, assim como Rodrigo Garro, um dos atletas que mais atuou sob comando da atual comissão técnica.

Anunciado no início de julho, Ramón nunca repetiu uma formação à frente do comando do clube e pode alterar mais uma vez a escalação nesta quinta-feira (29). Para o primeiro confronto da eliminatória, a tendência é que o argentino utilize uma linha com quatro defensores.

Ramón Díaz nunca repetiu uma escalação à frente do comando técnico do Corinthians (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Portanto, a provável escalação do Corinthians para o jogo com o Juventude tem: Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, José Martínez e Igor Coronado; Pedro Henrique, Romero e Yuri Alberto.

A primeira partida entre as equipes acontece nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. A decisão da vaga, por sua vez, ocorre no dia 11 de setembro, às 21h, na Neo Química Arena. Em caso de igualde no placar agregado, a classificação será definida nos pênaltis.