Corinthians tem novo desfalque no ataque em momento de ascensão na temporada

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Após um início de temporada instável, o Corinthians engatou uma sequência positiva de resultados e chegou a terceira partida consecutiva sem derrotas. No entanto, António Oliveira recebeu um novo desfalque no setor ofensivo após o empate sem gols com o Fortaleza.

Substituído no intervalo da partida, Gustavo Mosquito revelou que passou a semana debilitado em razão de um quadro de virose, motivo pelo qual saiu para a entrada de Matheuzinho, que atuou improvisado como ponta durante a segunda etapa.

Fora das condições físicas ideais, o jogador passa a ser dúvida para o confronto contra o Nacional, pela Copa Sul-Americana. Além do camisa 19, António não deverá ter à disposição os atacantes Yuri Alberto, que trata uma tendinite de bíceps femoral da perna direita, e Pedro Henrique, com uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda.

Apesar de revelar que o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Corinthians em 2024, António Oliveira não poupará jogadores contra a equipe paraguaia. Caso o time entre com alterações em relação a formação que enfrentou o Fortaleza, a decisão será por motivos técnicos, e não físicos.

Com quatro pontos conquistados em três rodadas, o Timão ocupa a terceira posição do Grupo F e necessita de uma vitória fora de casa para continuar sonhando com a classificação. Com mais dúvidas que certezas no setor ofensivo, a equipe comandada por António Oliveira viaja até Assunção, no Paraguai, para encarar o Nacional, pela quarta rodada da Sul-Americana.

Corinthians terá desfalques no ataque para o duelo contra o Nacional, do Paraguai, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)