A lesão de Yuri Alberto acontece em um péssimo momento tanto para o clube, quanto para o jogador. Com a chegada do técnico português, o centroavante do Corinthians vinha recuperando seu bom momento no comando do ataque alvinegro e marcou três gols nos três últimos jogos. Já para o Timão, a lesão do seu centroavante significa perder parte da sua força ofensiva que seria usada em busca para conseguir a classificação no Paulista. Em seu perfil no Instagram, o atacante fez uma publicação sobre o caso.