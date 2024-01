O Corinthians dominou o jogo do início ao fim. É verdade que o gol de Léo Mana logo no primeiro minuto da partida condicionou o restante do duelo, mas os demais gols do Timãozinho foram marcados com mérito da equipe comandada pelo ídolo Danilo, que pressionou a saída de bola do adversário e soube trabalhar a bola com paciência para criar suas oportunidades.