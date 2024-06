Corinthians se aproxima de contratação de Hugo Souza

Hugo Souza em ação pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 13:26 • São Paulo (SP)

Hugo Souza, goleiro que pertence ao Flamengo, deve ser confirmado como novo reforço do Corinthians nos próximos dias. As negociações entre as partes avançaram nos últimos dias, e o acordo está próximo de ser concretizado. A informação é do "Uol".

Conforme apurado pelo Lance! nos últimos dias, já havia contato entre as partes. Hugo era alvo de interesse de outros clubes, mas optou pelo acerto com o Timão.

Emprestado pelo Flamengo ao Chaves-POR na última temporada, o arqueiro fez boas partidas, inclusive defendendo pênaltis, mas não conseguiu evitar o rebaixamento de sua equipe, que não puxou o gatilho pela contratação. De volta ao Rubro-Negro, não fazia parte dos planos da comissão em primeira instância.

Segundo o SofaScore, com a camisa do clube carioca, Hugo Souza fez 71 jogos e sofreu exatos 71 gols (média de um por partida). Além disso, passou 23 partidas com a meta intacta, além de fazer 2,8 defesas por compromisso.

Hugo Souza deve ser o novo reforço do Corinthians (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)