Corinthians recebeu R$ 56 milhões da VaideBet por intermediadores fora do contrato

Augusto Melo durante anúncio da VaideBet como patrocinadora máster do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 11:29 • São Paulo (SP)

A VaideBet, antiga patrocinadora máster do Corinthians, utilizou três empresas que não constavam no contrato para depositar R$ 56 milhões referentes ao acordo comercial firmado entre as partes.

+ Corinthians perde para o Palmeiras, mas vai à final do Brasileirão Feminino pelo oitavo ano seguido

O montante corresponde a cerca de 90% do valor total que foi pago nos cinco meses de contrato, rompido de forma unilateral após a casa de apostas acionar a cláusula anticorrupção, no início de junho. As informações foram divulgadas pelo Uol.

Segundo o contrato, apenas a Zelu Pagamentos e a Pay Brokers, empresas facilitadoras de pagamento, poderiam intermediar as transferências. Ambas, inclusive, são alvos da Operação Integration, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco.

A informação foi revelada à polícia por Rui Fernando, advogado que trabalhava para o clube paulista desde 2019, em depoimento na 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).

Augusto Melo, presidente do Corinthians, ao lado de representante da VaideBet (Foto: Reprodução / X)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Relembre a quebra do acordo entre Corinthians e VaideBet

Assinado em janeiro deste ano, o acordo entre as partes tinha validade até dezembro de 2026 e previa o pagamento de R$ 370 milhões. Deste montante, o clube recebeu pouco menos de R$ 70 milhões desde o início do ano.

No dia 27 de maio, a VaideBet notificou o clube solicitando explicações a respeito da suposta participação de um "laranja" na intermediação. No documento enviado à diretoria corintiana, a empresa afirma que "a vinculação do nome da VaideBet com o presente escândalo envolvendo a diretoria do Corinthians e a intermediadora tornam a presente relação contratual excessivamente onerosa para o patrocinador"

O Corinthians retornou a notificação no dia seis de junho, mas os argumentos apresentados não convenceram a patrocinadora, que optou pelo término da parceria.