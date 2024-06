Corinthians perde peça-chave contra o Athletico em meio à crise no Brasileirão

António Oliveira será obrigado a promover mudança na equipe titular do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Sem vencer há seis partidas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá um desfalque de peso na tentativa de deixar a zona de rebaixamento da competição. Yuri Alberto recebeu o terceiro cartão e cumpre suspensão automática na partida contra o Athletico, fora de casa.

Com a ausência do atacante, que lidera a artilharia da equipe na temporada com 14 gols, António Oliveira será obrigado a modificar o time titular. Substituto natural do camisa 9, Ángel Romero foi convocado pela seleção do Paraguai para a disputada da Copa América e pode desfalcar a equipe paulista até o dia 14 de julho, data que marca o término do torneio.

Único centroavante de origem no banco de reservas, Pedro Raul aparece como opção, mas sua permanência no clube pode frear uma eventual titularidade. Caso entre em campo no domingo (23), ele irá completar sete partidas no Brasileirão. Portanto, estaria impossibilitado de defender outra equipe na atual edição da competição.

Sem espaço e com poucos minutos somados na temporada, o atleta atrai o interesse de clubes do futebol brasileiro, como Grêmio e Fortaleza, que buscam negociar uma transferência por empréstimo.

Com isso, surge a possibilidade de Gustavo Mosquito ser improvisado no comando de ataque. Ponta de origem, o jogador não possui características para ganhar as disputas, principalmente aéreas, de forma física contra a defesa adversária, mas pode aproveitar a velocidade para atacar em progressão os espaços vazios.

Giovane também é opção, mas aparece no fim da fila. Assim como Mosquito, o jovem é ponta de origem, mas já foi improvisado por António Oliveira na função. Inclusive participou dos últimos dos compromissos do Corinthians, contra Atlético-GO e São Paulo.

No próximo domingo (23), o Corinthians encara o Athletico, na Ligga Arena, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas sete pontos conquistado em dez jogos, a equipe comandada por António Oliveira ocupa atualmente a décima oitava colocação, um ponto à frente do lanterna Fluminense.