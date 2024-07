Balotelli está livre no mercado (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 19:03 • São Paulo (SP)

O Corinthians ainda não formalizou uma proposta oficial pelo atacante Mario Balotelli, e a negociação entre as partes segue sem um desfecho.

O presidente Augusto Melo, que lidera as tratativas, solicitou ao estafe do jogador mais tempo para avaliar questões financeiras da transferências. Com isso, existe a possibilidade do acordo esfriar. As informações foram divulgadas pelo portal Uol.

Desde a saída da VaideBet, em junho deste ano, o clube paulista segue sem um patrocinador máster e encontra dificuldades para realizar movimentações na janela de transferências. O cenário preocupa a direção corintiana, que ainda avalia a operação pelo italiano.

Outro ponto que pode afastar Balotelli do Corinthians é o técnico Raón Díaz. O profissional enxerga que existem outras lacunas no elenco e que o time deve focar os esforços em outras posições. Em entrevista, Claudinei Alves, diretor das categorias de base, revelou que o atacante solicitou 3 milhões de euros (R$ 17,6 milhões) por ano em um contrato de duas temporadas, com luvas de 2 milhões de euros (R$ 11,7 milhões).

Balotelli disputou a Copa de 2014 com a seleção italiana (Foto: Reprodução)

