Corinthians mantém porcentagem em venda futura após perder campeão da Copinha; veja valores

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 12:23 • São Paulo (SP) • Atualizada em 13/06/2024 - 13:44

Titular e campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024, Vitor Meer não é mais jogador do Corinthians. O lateral-esquerdo de 19 tinha contrato com o clube até fevereiro deste ano e acertou sua ida ao Apoel, do Chipre.

O Corinthians não receberá qualquer compensação financeira pela transferência, mas permanece com 30% dos direitos econômicos do atleta. A equipe europeia, por sua vez, fica com os 70% restantes. Ainda existe a possibilidade do Apoel adquirir mais 20% do passe do lateral por R$ 500 mil.

Vitor Meer chegou a integrar o elenco profissional após o término da Copinha, no entanto, não se firmou no elenco e retornou à equipe sub-20, onde é um dos homens de confiança do técnico Danilo.

O jogador não chegou a disputar uma partida oficial na lateral-esquerda do Corinthians em 2024. Entre os profissionais, António Oliveira possui três opções para compor a letaral-esquerda: Hugo, atual titular, Matheus Bidu e Diego Palacios, recuperado de uma lesão que o afastou por mais de 100 dias dos gramados.