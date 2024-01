O acordo com o novo parceiro que estampará o setor principal da camisa do clube alvinegro foi firmado pela diretoria atual, que assumiu o clube na última terça-feira (2) e é liderada pelo presidente Augusto Melo. Antes, em dezembro, a gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves havia apertado com a Pixbet, que pagaria R$ 75 milhões por temporada durante três anos. A quantia, no entanto, foi considerada baixa por Melo, que pediu para que o negócio não fosse fechado, pois tinha conversas com outras casas de apostas dispostas a pagar um preço superior.