Corinthians encabeça ação com Palmeiras e Flamengo para liberação de convocados à Seleção Sub-20

Wesley em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 18:24 • São Paulo (SP)

Corinthians, Flamengo, Palmeiras e CBF apostaram no diálogo para resolver o impasse envolvendo joias da base convocadas que os clubes contam no elenco profissional. O Movimento, iniciado pela diretoria alvinegra, conseguiu conciliar o chamado da Seleção Sub-20 para a Data Fifa de junho com o calendário do futebol brasileiro.

Durante as tratativas, a diretoria do Verdão também manteve contato constante com a federação visando um acordo entre as partes.

À vista disso, o goleiro Felipe Longo, o meio-campista Breno Bidon e o atacante Wesley se apresentam em Teresópolis, no Rio de Janeiro, no dia 3 de junho, e retornam ao Parque São Jorge no dia 8 do mesmo mês. Anteriormente, a janela de treinamentos teria duração de nove dias, ou seja, até 11 de junho.

O período de treinos na sede da confederação marca o início da preparação do grupo comandado por Ramon Menezes para o Sul-Americano da categoria, que será disputado em 2025, no Peru.

Portanto, o trio não será desfalque para a comissão técnica de António Oliveira, uma vez que o calendário nacional estará suspenso em razão da Data Fifa.

O Corinthians encara o Botafogo, em partida remarcada válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 1º de junho, dois dias antes da apresentação, e volta a jogar apenas no dia 12, contra o Atlético-GO, quatro dias após a liberação.

Wesley é um dos três jogadores do Corinthians convocados para a Seleção Brasileira Sub-20 (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)