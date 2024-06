Corinthians terá desfalques e novidades na defesa contra Athletico; veja provável escalação

António Oliveira, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Publicada em 22/06/2024 - 15:11 • São Paulo (SP)

António Oliveira promoverá mudanças na escalação do Corinthians para a partida contra o Athletico, na Ligga Arena, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o treinamento tático da equipe neste sábado (22), no CT Joaquim Grava, o treinador realizou algumas modificações em relação ao time que perdeu para o Internacional.

No sistema defensivo, o lateral-direito Léo Mana, formado nas categorias de base do Timão, assume a vaga de Matheuzinho. Da mesma forma, Caetano entra na vaga de Gustavo Henrique após cumprir suspensão automática na última rodada.

Sem Yuri Alberto para o duelo, Pedro Raul é o único centroavante de ofício à disposição da comissão técnica e é o substituto natural do camisa 9. Apesar de despertar o interesse de outros clubes da Série A, o jogador já disputou seis partidas pelo Corinthians no Brasileirão. Portanto, caso entre em campo contra o Athletico, ele estará impossibilitado de defender outra equipe na atual edição da competição.

Quem também deixa a escalação titular é Igor Coronado. Após sentir um incomodo no jogo contra o Internacional, o meia não deve iniciar a partida na Ligga Arena entre os 11 e dará lugar a Gustavo Mosquito, que será o responsável por atuar pelo lado direito do ataque do Timão.

Gustavo Mosquito deve ser uma das novidades na escalação do Corinthians diante do Athletico (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

No gol, Matheus Donelli segue como titular. O goleiro voltou a atuar após 704 dias e ganhou a disputa com Carlos Miguel, apalavrado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e que deixará o clube nos próximos dias.

Portanto, a provável escalação do Corinthians para o confronto tem: Donelli; Léo Mana, Cacá, Caetano e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Mosquito, Wesley e Pedro Raul.

Com apenas sete pontos conquistado em dez jogos, a equipe comandada por António Oliveira ocupa atualmente a décima oitava colocação, um ponto à frente do lanterna Fluminense. No próximo domingo (23), o Timão encara o Athletico, pela décima primeira rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) na Ligga Arena, em Curitiba.