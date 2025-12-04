Memphis acelera recuperação e deve voltar para decisão do Corinthians

Memphis em campo foi uma novidade nos últimos treinamentos do Corinthians. O atacante treinou com bola nesta quinta-feira (4), no CT Dr. Joaquim Grava, em atividade comandada por Dorival Júnior. A tendência é que o camisa 10 retorne contra o Cruzeiro, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Fora há duas semanas, por uma edema ósseo no joelho esquerdo, Memphis perdeu os últimos três jogos do Corinthians. A expectativa da comissão sobre a recuperação do jogador sempre foi positiva, e se confirmou nos últimos dias.

Na terça-feira (2), o holandês iniciou o processo de transição física aos gramados. Em suas redes sociais, Memphis publicou imagens de seus treinamento, e em um deles, marcou um golaço em exercício de finalização.

O atacante ficou fora da viagem do Corinthians para Fortaleza, onde foi derrotado por 2 a 1 pelo clube que leva o nome da cidade, na quarta-feira (3). Memphis permaneceu em São Paulo, onde realizou treinamentos com Charles e Matheuzinho, suspensos para a partida.

Mais cuidado

Rodrigo Garro e Yuri Alberto continuam em tratamento no departamento médico. O meia se recupera de um estiramento no músculo solear, localizado na panturrilha. Já o centroavante trata um edema na região do púbis, acompanhado de uma sobrecarga nos músculos adutores.

Dorival Júnior deixou em aberto a participação da dupla na decisão contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

- Tivemos infelizmente esse problema com os dois atletas. Eles não conseguiram viajar de forma nenhuma (para Fortaleza). Iniciaram o tratamento logo após a última partida. Agora ficamos no aguardo para saber como será a evolução deles - disse o treinador em entrevista coletiva no Castelão.