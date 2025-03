Corinthians campeão: torcida invade ruas da zona leste na comemoração do título

A festa da torcida do Corinthians invadiu as ruas da zona leste de São Paulo. Tão logo o árbitro Matheus Candançan apitou o final da decisão contra o Palmeiras, que rendeu ao Timão o título do Campeonato Paulista de 2025, torcedores alvinegros começaram a se espalhar por toda a região leste, que tem maioria da população corinthiana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em Arthur Alvim, tradicional reduto de comemoração dos corinthianos, a festa não tem hora para acabar.

— Ver o Coringão acabar com a empáfia da porcada e conquistar o título não tem preço. A gente deu a volta olímpica na casa dos caras em 2018, mas aqui, na Arena, eles não se criam — comemorou Shirley Santos, 26 anos.

O título do Corinthians foi construído após vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque, e empate sem gols nesta quinta-feira (27), na Neo Química Arena, que rendeu ao Timão seu 31º título do Paulistão, encerrando um jejum de seis anos sem títulos.

continua após a publicidade

A conquista do Campeonato Paulista pelo Corinthians impediu o tetracampeonato do Palmeiras, que conquistou o Estadual em 2022, 2023 e 2024, e sonhava com o inédito quarto título consecutivo.

— Velho, tô bem louco e a ideia é ficar assim por um bom tempo. Vai, Corinthians. Na Arena, sem mundial não se cria — festejou Washington Santos, 33 anos.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

O Corinthians retorna a campo no próximo domingo (30). Às 20h (de Brasília), o Timão enfrenta o Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.