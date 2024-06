Corinthians arranca empate nos acréscimos diante do Athletico-PR pelo Brasileirão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 18:00 • Curitiba (PR) • Atualizada em 23/06/2024 - 19:03

Corinthians e Athletico-PR ficaram no empate em 1 a 1 neste domingo (23), na Ligga Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Furacão abriu o placar com Christian ainda no primeiro tempo, e o Timão arrancou o empate com gol de Cacá, já nos acréscimos da partida.

➡️ Clique aqui, assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis

Com o resultado, o Athletico-PR fica na quinta colocação, com 19 pontos somados. Já o Corinthians segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com apenas oito pontos em 33 disputados.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X CORINTHIANS

BRASILEIRÃO - 11ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 23 de junho de 2024, às 16h

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Fernanda Nadrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

📺 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ ESCALAÇÕES:

ATHLETICO-PR (Técnico: Cuca)

Léo Linck; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Erick, Fernandinho e Christian; Nikão, Cuello e Mastriani.

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Donelli; Léo Mana, Cacá, Caetano e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Mosquito, Wesley e Pedro Raul.

Corinthians e Athletico-PR ficaram no empate em 1 a 1 na Ligga Arena pelo Brasileirão (Foto: Robson Mafra/AGIF)