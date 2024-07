Corinthians apresenta novos CEO e diretor financeiro

Pedro Silveira e Fred Luz são apresentados no Corinthians (Foto: Vitor Palhares / Corinthians)







Publicada em 03/07/2024 - 11:34 • São Paulo (SP)

O Corinthians apresentou Fred Luz e Pedro Silveira, novos CEO e diretor financeiro, respectivamente, na manhã desta quarta-feira (3). Em entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava, a dupla foi introduzida pelo presidente Augusto Melo, que prometeu autonomia aos dirigentes.

– Depois de seis meses de gestão, fiz uma avaliação do que estamos fazendo e hoje começamos a colocar em prática o que desejamos para um Corinthians mais forte. Nossa intenção sempre foi profissionalizar o Corinthians, para que o Corinthians pudesse trilhar os caminhos e chegar de onde não deveria ter saído. São dois grandes nomes, profissionais renomados, prontamente aceitaram este desafio – afirmou Augusto Melo.

– É uma honra Pedro Silveira e Fred Luz, sejam bem-vindos e obrigado por aceitarem este desafio da profissionalização do Corinthians. Terão toda autonomia possível para desempenhar o que sabem fazer de melhor. Obrigado pelo aceite – completou o presidente.

Novo CEO, Fred Luz afirmou que o Corinthians tem potencial de liderar o futebol brasileiro. Ele ainda comparou a situação do Alvinegro hoje com a do Flamengo há 10 anos, garantindo que o Timão está "bem melhor" que o Rubro-Negro na época em que trabalhou no Rio de Janeiro.

– Primeiro lugar, quero dizer que é uma honra estar aqui no Corinthians. Estou muito animado e agradeço as palavras do presidente e a confiança que está depositando no meu trabalho. Acredito que o Corinthians tem o potencial para liderar o futebol brasileiro, e nós vamos ter aqui um trabalho árduo neste sentido, mas estou muito animado com estas possibilidades – comentou o novo CEO.

– A situação relativa do Corinthians em relação ao Flamengo daquela época é muito melhor, então não quer dizer que o Corinthians não tenha problemas graves para resolver, porque tem. Todos nós aqui, e é uma coisa que prego, não tem salvador da pátria. Vamos trabalhar em conjunto, liderados pelo presidente, e com um grupo profissional muito empenhado para trabalhar em equipe. Fundamentalmente é nisso que acreditamos, sem querer ser ufanista, as possibilidades do Corinthians são reais. No começo é sofrimento – completou Fred Luz.

Diretor financeiro e CEO do Corinthians, Pedro Silveira e Fred Luz são apresentados (Foto: Vitor Palhares / Corinthians)

O diretor financeiro Pedro Silveira se disse orgulhoso de trabalhar no Corinthians, seu clube de coração. Ele afirma ainda confiar na autonomia prometida pelo presidente Augusto Melo e que o Timão tem potencial de ser o maior clube do Brasil.

– Sou corintiano e me orgulho de estar nesta posição. Foi confiado autonomia para exercermos o que acreditamos. Agora nas próximas semanas vamos nos inteirar dos assuntos, fazer uma avaliação, e com certeza interagir com o ex-diretor financeiro (Rozallah Santoro) e o departamento. Vamos fazer uma avaliação e traçar onde queremos chegar. Acreditamos no potencial do Corinthians ser o maior clube do Brasil, e é isso que tentaremos alcançar – disse Pedro Silveira.