Corinthians aposta em novos alvos após negativa do Fortaleza por Santos

O Corinthians segue ativo no mercado em busca de um substituto para Carlos Miguel, apalavrado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Após o Fortaleza informar em nota oficial que o goleiro Santos não está disponível para negociações, a diretoria do Timão busca outras opções, e nomes como Hugo Souza e Tadeu ganham força nos bastidores.

O Corinthians possuía negociações avançadas com Santos e aguardava detalhes finais para concluir a transferência. Agora, o clube corre contra o tempo para anunciar um goleiro após perder dois titulares em um curto período. No entanto, até o momento, não foram enviadas propostas oficiais para a dupla.

Emprestado pelo Flamengo ao Chaves, de Portugal, até junho deste ano, Hugo Souza desponta como uma opção mais realista. Fora dos planos da comissão técnica de Tite, o jogador teria caminho livre para assinar com o Timão, mas a última impressão deixada pelo atleta no futebol brasileiro divide opiniões no clube.

Tadeu, do Goiás, também aparece como possibilidade, mas a negociação é tratada como difícil nos bastidores do Parque São Jorge. O jogador é capitão do Esmeraldino e tem contrato válido até dezembro de 2026. Portanto, o Corinthians terá que acertar valores com a equipe goiana, que não pretende se desfazer do jogador facilmente.

Em janeiro desse ano, inclusive, o Santos buscou a contratação de Tadeu, mas os valores elevados esfriaram a negociação. O Goiás não tem interesse em ceder o goleiro por empréstimo e pediu R$ 35 milhões pela compra em definitivo do jogador à época.

Com Cássio liberado para assinar com o Cruzeiro e a iminente saída de Carlos Miguel para o futebol europeu, a comissão técnica de António Oliveira possui atualmente Matheus Donelli e Felipe Longo como opções. Ambos são formados nas categorias de base do clube paulista.