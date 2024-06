Corinthians aposta em novas receitas para investir na janela de transferências

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians aposta em novas receitas para superar o momento adverso e reforçar o elenco na janela de transferências. Na última sexta-feira (28), o Conselho de Orientação (CORI), orgão fiscalizador do clube, aprovou a proposta de R$ 1,1 bilhão da Liga Forte União (LFU) pela concessão dos direitos de TV do Timão pelas próximas cinco temporadas.

Com isso, a equipe paulista receberá um adiantamento de R$ 150 milhões ainda em 2024, sendo R$ 25 milhões pagos no ato da assinatura do acordo. Ademais, o clube limpou recentemente espaço na folha salarial com a saída de jogadores experientes, como Paulinho e Cássio, e terá caixa para contratar peças para o time comandado por António Oliveira.

Após encaminhar a contratação do goleiro Hugo Souza, que chega para suprir as saídas de Cássio e Carlos Miguel, o Corinthians foca no setor de meio de campo. No momento, a diretoria corintiana mantém conversas com o volante Charles, do Midtjylland-DIN, após o clube não avançar nas tratativas com Lucas Evangelista e Walace.

Ademais, a equipe paulista também monitora o mercado atrás de nomes para a defesa, principalmente um lateral-esquerdo para disputar posição com Hugo. Com Diego Palacios fora pelo restante da temporada, António Oliveira precisou recorrer a Matheus Bidu no duelo contra o Cuiabá.

Apesar de marcar o gol de empate do Corinthians, o jogador está fora dos planos da comissão técnica e participou de apenas cinco jogos na temporada - três deles no Brasileirão.

Com nove pontos conquistados em doze rodadas, o Corinthians busca se recuperar Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira (1º), o Timão visita o Palmeiras, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.