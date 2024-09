Corinthians anuncia treino aberto na Neo Química Arena antes do clássico contra o São Paulo

Corinthians fará treino aberto na Neo Química Arena (Foto: Bruno Teixeira)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 21:04 • São Paulo (SP)

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (26) que vai fazer um treino aberto no sábado (28), às 11h, na Neo Química Arena, para que a torcida incentive os jogadores antes do clássico contra o São Paulo, que acontecerá no domingo (29), no Mané Garrincha.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os ingressos serão gratuitos e deverão ser reservados com antecedência e exclusivamente pelo site fieltorcedor.com.br.

Quem é Fiel Torcedor, vai poder reservar ingresso para o próprio titular e para seus dependentes. Já quem não é membro, só conseguirá reservar um ingresso por CPF.

Segundo o clube, a abertura das reservas será feita de forma escalonada, levando em consideração as prioridades Acessibilidade e Fiel Torcedor.

Além da reserva do ingresso, o Corinthians também pediu aos seus torcedores que levem 1 kg de alimento não perecível. As doações serão entregues à ONG Amigos do Bem.

+ Corinthians volta aos treinos após classificação na Sul-Americana e foca no clássico contra o São Paulo

O clube alerta os torcedores que o acesso ao treino será feito apenas pelas escadarias Arthur Alvim e Itaquera, da Radial Leste. Cadeirantes e pessoas com dificuldade de mobilidade deverão entrar pelo estacionamento E2, na Radial Leste. Para quem for de carro, será possível acessar o estacionamento E5 sob o pagamento de R$ 10 as primeiras duas horas e mais R$ 5 por hora adicional.

O anúncio da atividade foi feito primeiramente pelo presidente do clube, Augusto Melo, pelas redes sociais do clube.

O treino dá o tom da importância deste jogo para o Corinthians no momento. A equipe Alvinegra busca manter sua sequência de vitórias e sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.