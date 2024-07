Corinthians anuncia a contratação do técnico Ramón Díaz

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafaela Cardoso • Publicada em 10/07/2024 - 13:10 • São Paulo (SP)

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (10) contratação do técnico Ramón Díaz. O argentino de 64 anos chega para assumir a vaga de António Oliveira, demitido há uma semana após a derrota no Dérbi. Ele assinou contrato válido até o final de 2025.

Os auxiliares Emiliano Díaz, filho de Ramón, e Juan Romanazzi, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz também chegam ao Parque São Jorge.

O treinador estava desempregado desde abril, quando deixou o comando do Vasco. A estreia de Ramón Díaz à frente do clube paulista acontece na próxima terça-feira (16), contra o Criciúma, na Neo Química Arena.

Veja nota oficial do Corinthians

Díaz foi jogador entre os anos 1970 e 1990, com passagens por River Plate (ARG), Napoli (ITA), Fiorentina (ITA), Internazionale (ITA) e Monaco (FRA). Após pendurar as chuteiras, iniciou a carreira de treinador justamente no River, onde foi multicampeão com sete campeonatos Argentinos e uma CONMEBOL Libertadores.

Trabalhou em diversos clubes das Américas, Europa, Ásia e África. Na temporada passada, foi vice-campeão do Mundial de Clubes FIFA no comando do Al-Hilal e, em seguida, dirigiu o Vasco da Gama.

O novo treinador corinthiano acompanhará a partida desta noite (10), na tribuna do estádio São Januário, e estará a frente da equipe na próxima rodada do Brasileirão.