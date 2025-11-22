Corinthians aguarda retorno e lida com desfalques para duelo com o Cruzeiro

Dorival Júnior pode ter reforços para escalar o Corinthians contra o Cruzeiro, no próximo domingo (23), no Mineirão, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O duelo é uma prévia da semifinal da Copa do Brasil, que será disputada em dezembro.

A principal novidade deve ser o retorno de Garro entre os titulares. O argentino desfalcou o Corinthians na vitória sobre o São Paulo, na última rodada do Brasileirão, por cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

No Majestoso, Dorival Júnior optou por escalar Breno Bidon adiantado como armador da equipe. O argentino treinou normalmente com o grupo nesta sexta-feira (21), e deve estar à disposição do treinador do Corinthians.

Retorno de lesionados

Dorival Júnior vive a expectativa de contar com atletas que estão em recuperação física. Maycon, com tendinopatia no joelho direito, e Raniele, em fase final de transição, podem ser novidades do Corinthians para o confronto.

O jogador com mais chances de entrar em campo contra o Cruzeiro é Raniele. O jogador está em estágio avançado de recuperação. A comissão técnica entende que o problema do camisa 14, no músculo adutor da coxa direita, não é grave.

Maycon tem chances remotas de jogar contra o Cruzeiro. O volante chegou a acelerar o processo de recuperação para encarar o São Paulo, mas foi vetado pelo departamento médico. O clube age com cautela para contar com o atleta na reta final da Copa do Brasil.

Desfalque

Hugo Souza, com uma lesão traumática na coxa esquerda, deve ser desfalque do Corinthians pelo quarto jogo consecutivo. O goleiro sendo avaliado diariamente pela comissão técnica, apresentou evolução em seu processo de recuperação, porém ainda não o suficiente para retornar aos gramados. Ele chegou a ser considerado dúvida até instantes antes do Majestoso, mas a decisão final foi de que o atleta nem sequer fosse relacionado para a partida.